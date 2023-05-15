Девочка глотнула спирта из бутылки и попала в больницу в Петербурге
В Санкт-Петербурге в реанимацию доставили шестилетнюю девочку, которая глотнула спирта. Она перепутала бутылки со спиртом и водой.
Как уточняет телеканал «78», инцидент произошел в воскресенье, 14 мая. Девочка гуляла с отцом и его знакомыми. Она схватила бутылку, думая, что в ней вода, и глотнула спирта.
Пострадавшую доставили в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Диагноз — токсическое действие этанола.
Семья, в которой воспитывается девочка, полная, на учете в ОДН не состоит.
Ранее сообщалось, что в Петербурге 12-летняя школьница отравилась угарным газом, когда принимала ванну. По словам матери девочки, около 21:30 ее дочь мылась в ванной. Внезапно школьнице стало плохо, и она потеряла сознание.