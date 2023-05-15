Военные РФ уничтожили в Херсонской области украинскую САУ «Гвоздика» с экипажем

Российские военнослужащие в ночь на 15 мая уничтожили в районе населенного пункта Дарьевка в Херсонской области самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика» вместе с экипажем из пяти украинских солдат и боекомплектом, сообщил источник «Известий» в экстренных службах.

Кроме того, накануне в районе населенного пункта Приозерное в Херсонской области уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, четверо украинских боевиков уничтожено и еще двое получили ранения.

Также 14 мая сообщалось, что украинские боевики за сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области 84 снарядами.

Ранее, 5 мая, российские военные уничтожили два украинских самолета Су-25 в Херсонской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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