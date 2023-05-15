В Молдавии заявили о намерении выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ

Молдавия собирается выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Об этом 15 мая на брифинге заявил председатель парламента страны Игорь Гросу, сообщает сайт телеканала Moldova1.

«После обсуждений с гражданами, посещения территорий, после консультаций с партией, президентом страны сообщаю, что я инициировал процедуру выхода Республики Молдова из договора СНГ. Спустя 30 лет стало ясно, что включение Молдовы в структуры СНГ не помогло нам <...> решить приднестровский конфликт», — сообщил Гросу.

Председатель парламента отметил, что это только первый шаг в этом решении. После него планируется оценить все соглашения, подписанные Молдавией в рамках СНГ, и в нужное время принять другие решения и декларации.

«Согласно процедурам, на ближайшем заседании постоянного бюро парламента я внесу предложение обратиться к премьер-министру Дорину Речану с просьбой подготовить законодательную инициативу о денонсации Конвенции о межпарламентском Ассамблеи государств СНГ. <...>. Позже, когда оно дойдет до парламента, мы проголосуем за денонсацию соглашения», — подытожил глава парламента.

В конце февраля министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что Кишинев начинает процесс выхода из десятков соглашений с СНГ. Сейчас между объединением и Молдовой действует около 330 соглашений, заявил глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ). Однако, какие именно соглашения Кишинев собирается разорвать, неизвестно.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий 21 апреля заявил «Известиям», что Россия не станет оказывать давление на Молдавию, если власти страны примут решение покинуть СНГ. Он отметил, что это право выбора самих граждан.

Президент Молдавии Майя Санду 3 марта сообщила, что в Молдавии подписали заявку на вступление в Евросоюз (ЕС). Кишинев принял такое решение после аналогичных запросов в ЕС со стороны Грузии и Украины. Еще тогда Санду подчеркнула, что, когда Молдавия значительно продвинется в «европейской повестке, тогда будет решаться вопрос о выходе из СНГ».