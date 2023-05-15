Альянс во главе с партией Эрдогана получил более 320 мест в парламенте

«Республиканский альянс» во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана получает большинство в парламенте, более 320 мест. Информация следует из предварительных данных со 100% участков в стране, передает государственное телевидение 15 мая.

Эрдоган набирает 49,35% голосов, его соперник, оппозиционер Кемаль Кылычдароглу — 45% после обработки 100% бюллетеней. Они являются основными соперниками в президентской гонке.

Один из кандидатов, чтобы победить в первом туре, должен был получить 50% голосов. Ранее отмечалось, что в том случае, если первый тур не выявит победителя президентской гонки в Турции, второй состоится 28 мая.

При этом, по сообщениям СМИ, в избиркоме Турции признали недействительными более одного млн бюллетеней.

В понедельник сообщалось, что Альянс Эрдогана набирает 49% на парламентских выборах, у оппозиционной коалиции — 34%.

Ранее в этот день Кемаль Кылычдароглу заявил, что надеется на победу во втором туре выборов. Так он прокомментировал заявление Эрдогана о своем лидерстве в предвыборном марафоне и вероятной победе по итогам первого тура.

В ночь на 15 мая десятки человек с турецкими флагами собрались у штаб-квартиры Народно-республиканской партии (НРП). Сторонники турецкой оппозиции вышли на улицы в поддержку Кылычдароглу.

Также на стихийный митинг вышли сторонники Эрдогана.

Накануне в Турции прошло голосование на выборах президента страны. Наряду с этим в стране состоялись парламентские выборы. На пост главы государства претендуют трое: действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган. 11 мая, за три дня до выборов, четвертый кандидат Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры.

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