Реклама
Прямой эфир
Общество
Москвичам пообещали летнюю погоду на этой неделе
Происшествия
Два взрыва прогремело в районе автовокзала в Луганске
Мир
Эрдоган набрал 49,35% голосов после обработки 100% бюллетеней
Мир
В Совфеде раскритиковали Шольца за слова о неприемлемости мира на условиях России
Экономика
ЦБ поддержал усиление ответственности за незаконные инвестсоветы
Общество
Климатолог предупредил о повышении температуры в 2023 и 2024 годах
Общество
В СПЧ предложили ввести статью за русофобию в УК
Армия
Экипажи вертолетов Ка-52 нанесли удар по позициям украинских боевиков
Наука и техника
Российские ученые открыли новые опасные виды клещей
Общество
В России упростят получение льгот на оплату ЖКУ
Общество
В СПЧ запланировали пересмотр доктрины прав человека в России
Мир
Сторонники Эрдогана вышли на стихийный митинг в Стамбуле
Экономика
На границе РФ с Китаем выстроилась очередь из фур в 10 км

Суд рассмотрит жалобу на приговор виновницы крупного ДТП в Сыктывкаре

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ирина Шеремет, осужденная по делу о смертельном ДТП в Сыктывкаре, добилась рассмотрения ее жалобы в кассационной инстанции. Постановление о назначении заседания вынес Третий кассационный суд Санкт-Петербурга. С жалобой обратился адвокат виновной.

ДТП произошло утром 1 октября 2021 года. Жительница Сыктывкара на автомобиле Suzuki Grand Vitara, поворачивая, наехала на мальчика, который переходил дорогу по «зебре» на зеленый свет. Шеремет не оказала пострадавшему первой помощи, выехала на тротуар и сбила там женщину, которая скончалась от полученных травм.

Шеремет получила 5,5 года колонии-поселения. Верховный суд республики оставил приговор без изменения. Однако, по мнению стороны защиты, приговор был чрезвычайно суровым, так как виновница аварии выплатила пострадавшим компенсацию в несколько миллионов рублей, раскаялась и способствовала расследованию.

Как отмечает ИА «Комиинформ», параллельно в Сыктывкаре объединили в одно производство многомиллионные иски родственников пострадавших. Решение по ним еще не принято.

Ранее сообщалось, что виновница ДТП четыре раза привлекалась к ответственности за нарушения на дорогах. Она является супругой бывшего министра экономического развития Коми.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023