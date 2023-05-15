Суд рассмотрит жалобу на приговор виновницы крупного ДТП в Сыктывкаре

Ирина Шеремет, осужденная по делу о смертельном ДТП в Сыктывкаре, добилась рассмотрения ее жалобы в кассационной инстанции. Постановление о назначении заседания вынес Третий кассационный суд Санкт-Петербурга. С жалобой обратился адвокат виновной.

ДТП произошло утром 1 октября 2021 года. Жительница Сыктывкара на автомобиле Suzuki Grand Vitara, поворачивая, наехала на мальчика, который переходил дорогу по «зебре» на зеленый свет. Шеремет не оказала пострадавшему первой помощи, выехала на тротуар и сбила там женщину, которая скончалась от полученных травм.

Шеремет получила 5,5 года колонии-поселения. Верховный суд республики оставил приговор без изменения. Однако, по мнению стороны защиты, приговор был чрезвычайно суровым, так как виновница аварии выплатила пострадавшим компенсацию в несколько миллионов рублей, раскаялась и способствовала расследованию.

Как отмечает ИА «Комиинформ», параллельно в Сыктывкаре объединили в одно производство многомиллионные иски родственников пострадавших. Решение по ним еще не принято.

Ранее сообщалось, что виновница ДТП четыре раза привлекалась к ответственности за нарушения на дорогах. Она является супругой бывшего министра экономического развития Коми.