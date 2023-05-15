Макдэвид первым достиг 20 очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал первым хоккеистом, набравшим 20 очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, на счету спортсмена восемь шайб и 12 голевых передач.

Макдэвид забросил шайбу в шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегаса», которая стала юбилейной на его счету очков, отмечает «Спорт-Экспресс».

Форвард является лучшим бомбардиром этого плей-офф, его ближайшими конкурентами являются Леон Драйзайтль и Роопе Хинтц, у которых по 18 очков.

До этого, 3 мая, российский нападающий «Вегаса» Барбашев был признан первой звездой матча с «Эдмонтоном». Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» одержал победу над командой «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Барбашев оформил дубль и был признан первой звездой игры.

Ранее, 28 марта, стало известно, что канадский нападающий клуба НХЛ Edmonton Oilers Коннор Макдэвид стал первым игроком НХЛ за последние 27 лет и 10-м игроком в истории лиги, который набрал 140 очков за сезон. Такого результата он добился благодаря результативной передаче в матче регулярного чемпионата против Arizona Coyotes.