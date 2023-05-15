В ЛНР допустили применение ракеты Storm Shadow для удара по Луганску
Украина при обстреле Луганска утром в понедельник, 15 мая, могла вновь применить крылатую ракету Storm Shadow англо-французского производства. Об этом заявил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), военный эксперт Андрей Марочко.
«Юго-восток Луганска прилет. Вероятнее всего, Storm Shadow (одна ракета)», — написал он.
Предварительно, удар нанесен в район бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). В настоящее время место оцеплено, сообщают очевидцы.
Экс-глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник, одним из первых сообщивший о прогремевших в Луганске взрывах, в своем Telegram-канале дополнил, что схема нанесения удара очень похожа на два предыдущих удара по Луганску.
«Нацисты методично бьют по городу с многочисленным населением», — указал он.
Подробности уточняются.
13 мая в Луганске сообщили, что украинские боевики начали наносить удары по городу крылатыми ракетами англо-французского производства Storm Shadow, о передаче которых Киеву в минобороны Великобритании сообщили 11 мая. С тех пор уже нанесено несколько ударов.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.