Сквер в районе Владивостока благоустроят по нацпроекту

В микрорайоне Трудовое во Владивостоке началась реконструкция сквера на улице Лермонтова. Работы проводятся по нацпроекту «Жилье и городская среда». Их ход проинспектировал губернатор Олег Кожемяко.

Строители демонтируют старый асфальт и металлоконструкции, планируют территорию и разрабатывают грунт. По словам главы Владивостока Константина Шестакова, сквер стал победителем онлайн-голосования, проводившегося на платформе прошлого года za.gorodsreda.ru. Принято решение уложить там новую брусчатку, озеленить и поставить лавочки.

Градоначальник отметил, что это одно из пяти общественных пространств, которые жители выбрали во время голосования. Благоустройство должно завершиться в этом сезоне, и сквер станет для жителей микрорайона местом притяжения.

Кроме того, планируется отремонтировать по краевой и федеральной программам более 100 дворов. На многих объектах работы уже идут.

Портал zr.media пишет, что в Приморском крае по инициативе губернатора пять лет действует программа «1000 дворов». Ее цель — благоустройство придомовых территорий во всех муниципалитетах. Кроме того, в регионе реализуется федеральная программа «1000 дворов Дальнего Востока», которая была инициирована Минвостокразвития РФ в 2022 году. Также общественные территории благоустраиваются по нацпроекту «Жилье и городская среда» и в рамках всероссийского конкурса лучших проектов и краевого конкурса «Твой проект».

Ранее сообщалось, что в Приморском крае в течение 2023 года планируется построить и отремонтировать около 40 спортивных пришкольных объектов. Работы проведут в рамках нацпроекта «Образование».