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Эксперт предупредил о мести телефонных мошенников неудавшимся жертвам

Тимофеев: телефонные мошенники могут мстить за неудавшиеся провокации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Телефонные мошенники могут ответить своим жертвам, которые не поддались на их провокации, подшучивали над мошенниками и грубили им. Для этого чаще всего используют технологию подмены номеров. Об этом 15 мая рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев в беседе с агентством «Прайм».

С помощью программы аферисты меняют цифры своего номера на какой-либо другой и звонят или пишут кому-то от имени неудавшейся жертвы. Как правило, это обычное хамство или попытка обмана, но бывают и такие случаи, когда с измененного номера звонят в полицию и сообщают ложную информацию от имени жертвы, рассказал эксперт.

Более серьезные ситуации случаются, когда мошенника сильно задели действия жертвы. Например, он может своим телефонным звонком помешать сделке по бизнесу или направить службы проверки в компанию с целью подставы, добавил Тимофеев.

Также распространена практика добавления номера жертвы в различные базы рассылки спама — тогда абонент долго не сможет избавиться от назойливых звонков и сообщений.

«Чтобы не допустить этого, есть только одна рекомендация: пожалейте свои нервы и время и не вступайте с мошенниками в разговоры», — посоветовал эксперт.

В качестве самого простого способа борьбы подойдет подключение режима антиспама для обработки входящих звонков, а также не стоит перезванивать по незнакомым номерам, заключил Тимофеев.

Игра в похищение: телефонные мошенники придумали опасную схему обмана россиян
Злоумышленники убеждают жертв прятаться и вымогают деньги у их родных

Ранее сообщалось, что мошенники стали выманивать у россиян деньги под новым предлогом. Во время звонка они заявляют, что была совершена попытка перевести деньги на счет экстремистской организации и их якобы надо перевести на специальный счет, чтобы обезопасить денежные средства. На самом же деле деньги перечисляются злоумышленникам.

В Росфинмониторинге напомнили «Известиям», что в службе ведут перечень организаций, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности. В соответствии с «антиотмывочным» законом банки должны замораживать средства на счетах организаций из этого списка, а также приостанавливать переводы в их адрес.

До этого, 11 мая, заслуженный юрист России Иван Соловьев дал советы по ведению диалога с телефонными мошенниками. В случае поступления подозрительного телефонного звонка следует задать собеседнику уточняющие вопросы, чтобы максимально четко узнать статус «сотрудника», например попросить продиктовать должность, звание, ФИО, номер служебного удостоверения.

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