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Двое детей получили травмы на аттракционе в Южно-Сахалинске

СК возбудил дело по факту травмирования детей на аттракционе в Южно-Сахалинске
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Двое детей получили травмы на аттракционе в Южно-Сахалинске. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается 15 мая на сайте следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Сахалинской области.

ЧП произошло в Парке культуры и отдыха им. А.Ю. Гагарина.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящее время начаты следственные действия.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, инцидент произошел вечером 14 мая на карусели «Колобок». Там сидели подростки и две семилетние девочки. В какой-то момент кресло с двумя детьми оторвалось и упало. Предварительно, пострадавшие дети получили травмы головы, дополняет «Газета.Ru».

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Ранее, 6 мая, в оренбургском «Оренпарке» произошло падение карусели, в результате пострадали 20 человек, среди них были дети. Одна из пострадавших находилась в крайне тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела. Одно — по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, второе — о халатности.

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