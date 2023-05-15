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В Ирландии взломали и подожгли центр для украинских беженцев

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Фото: Donegal Daily
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На севере Ирландии взломали и подожгли центр для украинских беженцев. Об этом пишет издание Donegal Daily.

В публикации от 13 мая приводятся сообщение полиции и слова владельца пострадавшего помещения.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы города Банкрана на севере страны вечером 11 мая. Как сообщил бизнесмен Питер Кейси, его некоммерческий центр для украинских беженцев взломали и серьезно повредили пожаром. Он назвал виновников возгорания бандитами и пообещал восстановить помещение.

В полиции уточнили, что начали расследование. В его рамках, в частности, установят мотивы преступления.

В Ирландию с февраля 2022 года приехали свыше 70 тыс. беженцев с Украины.

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В конце марта организация «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» сообщила, что украинские беженцы сталкиваются со всё более холодным приемом со стороны населения европейских стран. Причинами такого отношения к украинцам стали рост стоимости жизни и усталость.

7 апреля газета Neue Osnabrücker Zeitung сообщила, что правоохранительные органы Германии зарегистрировали около 6 тыс. преступлений, имеющих отношение к событиям на Украине. Отмечалось, что в первые две недели после начала конфликта большинство преступлений имело антироссийскую направленность, затем стали преобладать нарушения в отношении украинских эмигрантов.

Европейские страны начали размещать на своих территориях украинских граждан после того, как 24 февраля 2022 года Россия объявила о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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