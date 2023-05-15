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Москвичам пообещали летнюю погоду на этой неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На этой неделе в Москве температура воздуха поднимется до уровня летнего периода. Об этом 15 мая сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с ТАСС.

«В Москве на этой неделе будет по-настоящему летняя погода. К среде будет уже 23–24 градуса, в четверг также, и только в пятницу-субботу придет атмосферный фронт, и температура будет 18–19 градусов», — рассказал он.

По словам синоптика, в понедельник, 15 мая, в столице ожидается облачность, осадков не предвидится, воздух прогреется до 19–21 градуса. В Московской области ожидается 17–22 градуса тепла.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам июньское тепло. По его данным, в середине недели воздух в Москве прогреется до 24–25 градусов.

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Накануне Вильфанд сообщил о потеплении в Центральной России во второй половине следующей недели. Так, по его словам, к 18 маю температура будет в диапазоне от 20 до 25 градусов.

13 мая центр погоды «Фобос» сообщил, что этот день стал самым теплым с начала года. Так, воздух в столице прогрелся до +22,3 градуса.

До этого, 5 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лето в европейской части страны ожидается теплым, а наиболее жарким месяцем станет июль.

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