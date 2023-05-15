Садоков рассказал о супермощном приеме Олейника

Российский боец Алексей Олейник владеет супермощным приемом «Иезекииль». Об этом рассказал в понедельник, 15 мая, спортивный комментатор Александр Садоков.

По его словам, Олейник — представитель высшего сословия в иерархии бойцов. Садоков напомнил, что боец успешно выступал в UFC.

«Мы помним, что он стал первым, кто исполнил в рамках этого промоушена свой знаменитый прием «Иезекииль», — сказал комментатор.

Садоков рассказал, что на одной из совместных тренировок Олейник испытал на нем этот прием, который не оставил приятных впечатлений. Он считает, что именно «Иезекиилем» Олейник попробует одолеть своего соперника в предстоящем бою — британца Оли Томпсона.

12 мая боксер Эдуард Трояновский назвал сильную сторону Олейника: он прекрасно владеет удушающим приемом и способен показать себя с хорошей стороны.

Бой Алексея Олейника против Оли Томпсона станет главным событием турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 26 мая в Москве. Поединок пройдет в формате трех раундов по три минуты.

Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало — в 23:00.