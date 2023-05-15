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Сюжет:

В Совфеде раскритиковали Шольца за слова о неприемлемости мира на условиях России

Сенатор Бондарев: слова Шольца о России ориентируют Украину на продолжение конфликта
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Своим отказом от достижения мира на Украине на условиях России канцлер ФРГ Олаф Шольц вмешивается в двусторонние отношения Москвы и Киева. Такое мнение 15 мая высказал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в своем Telegram-канале.

Накануне канцлер Германии Олаф Щольц на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил против достижения мира на Украине на условиях России.

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против достижения мира на Украине на условиях России. Такие высказывания со стороны немецкого государственного деятеля являются грубым вмешательством в двусторонние российско-украинские отношения, подстрекательством и интриганством. И ориентируют Украину на продолжение конфликта, потворствуют сохранению нацистского режима в этом государстве», — написал Бондарев.

Он посоветовал Щольцу получше изучить и проанализировать историю собственной страны, чтобы наглядно увидеть, к чему может привести нацизм.

Россия выступает за мир, подчеркнул Бондарев, напомнив, что Москва выступает «за полную демилитаризацию и денацификацию Украины, за ее невхождение в военные блоки, а также за сохранение новых территорий в составе России».

Сенатор добавил, что Россия не позволит другим странам навязывать мирное соглашение на условиях, которые противоречат условиям российской стороны.

«Ни Западу, ни киевскому режиму мир на Украине не нужен»
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Ранее в этот день глава МИД Италии заявил, что страна готова рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на базе 10 пунктов «плана мира» Зеленского. По его словам, остальные предложения будут означать поражение Киева.

Накануне Зеленский отверг инициативы Ватикана по урегулированию конфликта. Он заявил, что Украина не нуждается в посредниках. Глава государства уточнил, что урегулирование конфликта должно строиться на выдвигаемой Киевом формуле, и дополнил, что ему не о чем говорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский также обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони украинскую «формулу мира».

10 мая государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин сообщил о контактах с Москвой и Киевом по вопросу «мирной миссии», о которой заявил еще 30 апреля папа римский Франциск.

26 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование кризиса, и выдвигает ультиматумы с заведомо нереалистичными требованиями.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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