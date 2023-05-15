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Стало известно о конфликте в квартире погибшей при пожаре женщины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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У женщины, чьи останки были найдены после пожара в столичных апартаментах, незадолго до гибели произошел конфликт с неизвестными мужчинами. Об этом 15 мая сообщил источник «Известий».

Согласно имеющейся информации, накануне инцидента дома у погибшей находились два молодых человека. Все трое громко выясняли отношения, а через некоторое время мужчины ушли.

По факту случившегося в СУ СК России по Москве инициировали проверку. К настоящему моменту был произведен осмотр места происшествия, в ходе которого следователи не обнаружили признаков поджога.

«В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская», — говорится в Telegram-канале Следкома.

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Ранее в этот день пресс-служба столичной прокуратуры сообщила о том, что на месте пожара на улице Большой Почтовой в Москве было найдено тело женщины 1986 года рождения. Правоохранители под руководством басманного межрайонного прокурора Аркадия Швецова работают над выяснением всех обстоятельств.

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