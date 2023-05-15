Глава района Барбашов: ВСУ боятся размещаться в Снигиревке после удара авиации России

Украинские боевики боятся размещаться на постоянной основе в Снигиревке после того, как российская авиация ликвидировала несколько подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 15 мая рассказал глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

«Еще по пути перемещения (украинских подразделений. — Ред.) в направлении Кривого Рога российская авиация нанесла по ним эффективный удар, и в течение некоторого времени значительных сил ВСУ в Снигиревке не располагалась», — приводит его слова «РИА Новости».

Барбашов уточнил, что сейчас населенный пункт больше используется украинской стороной как логистическая точка для перемещения ВСУ в сторону Берислава, Херсона и Кривого Рога.

Ранее в этот день Минобороны России обнародовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 ВКС РФ. Уточнялось, что летчики российской армейской авиации уничтожили пункт управления и бронетехнику украинских боевиков.

В оборонном ведомстве добавили, что армейская авиации в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, а также авиационной поддержки подразделений.

Между тем, ранее, 26 марта, Барбашов сообщал, что украинские боевики строят под Снигиревкой на правом берегу реки Ингулец долговременные оборонительные рубежи. Он подчеркнул, что у ВСУ в планах выманить российских военнослужащих и встретить их на высоком берегу Ингульца, как это собиралось сделать немецкое командование в 1944 году.

Специальная военная операция по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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