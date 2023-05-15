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Житель Артемовска рассказал о поджоге ВСУ жилого дома при отступлении

Житель Артемовска Корнеев: ВСУ при отступлении подожгли многоэтажку с людьми
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Перед отступлением из Артемовска (украинское название — Бахмут) боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) подожгли многоэтажный дом с мирными жителями, которые укрывались в подвале. Об этом рассказал 15 мая эвакуированный из зоны боевых действий житель города Олег Корнеев.

«<...> Все подъезды с первого по пятый этаж — все горели. Мы сидели в подвале, выйти не могли, не выпускали нас [ВСУ]», — сообщил мужчина в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, украинские боевики для того, чтобы люди не могли самостоятельно выйти из подвала, заминировали выход, а также стреляли при попытке кого-либо подняться наверх.

Район и значение: двухдневные атаки ВФУ под Артемовском отбиты
Противнику не удалось нащупать слабые места в российской обороне, отмечают эксперты

Спасти людей удалось только российским силам.

Накануне Корнеев рассказал, как сотрудники ЧВК «Вагнер» спасли людей из заминированного украинскими боевиками дома. Они пробились к дому, где были заблокированы мирные жители, и взорвали стену, чтоб вызволить их оттуда.

Как сообщил 13 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские штурмовые отряды на донецком направлении освободили квартал в северо-западной части Артемовска.

Также 12 мая сообщалось, что сотрудники ЧВК «Вагнер» во время боевых действий в Артемовске эвакуировали из подвала разрушенного дома семейную пару с новорожденным мальчиком.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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