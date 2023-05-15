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Зеленского обвинили в пересечении линии после выступления в Германии

Пользователи Twitter обвинили Зеленского в пересечении линии после выступления в Аахене
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Фото: REUTERS/POOL
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Пользователи Twitter 14 мая раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского после его заявления об «укреплении связей» с Европой и «росте давления» на Россию.

«После сегодняшнего оскорбительного выступления в Аахене с тобой всё кончено. Конец. Капут. Финито. Ты и понятия не имеешь, какую линию сегодня пересек. Не имеешь понятия», — написал один из пользователей.

Другие комментаторы посоветовали Зеленскому проверить макро- и микроэкономические показатели стран Запада, прежде чем говорить о давлении на РФ.

Также пользователи предложили президенту Украины летать на собственном частном самолете, так как у них нет желания его финансировать.

Кроме того, Зеленского попросили искать мира, и прекратить продлевать страдания украинцев.

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Зеленский прибыл в Берлин в ночь на 14 мая из Рима. Его визит в Германию стал первым с момента начала проведения РФ спецоперации по защите Донбасса.

Начался визит со встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, который встретился с украинским лидером в резиденции в Берлине, во дворце Бельвю.

В этот же день стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский чуть не потерял телефон во время своего визита в Берлин. Когда Зеленский уже находился в вертолете в центре Берлина, готовясь отправиться в столичный аэропорт, оказалось, что он оставил свой смартфон в автомобиле.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский обвинил русских в том, что на пол упала полученная им премия Карла Великого во время церемонии награждения.

В правительственном квартале Берлина с Зеленским встретился канцлер Германии Олаф Шольц. Для этого были приняты все возможные меры по охране района города, который был оцеплен полицией. На крышах домов находились снайперы, внизу стояли полицейские вертолеты и пожарные машины.

О том, что Зеленский прибудет в Германию, стало известно еще 3 мая. В тот же день T-Online сообщил, что поездка президента Украины в Германию может не состояться из-за утечки информации о ней в СМИ. Источник в украинском руководстве рассказал порталу, что правительство Киева гневно отреагировало на опубликованные материалы. Позднее полиция Берлина начала расследование утечки информации о визите Зеленского в ФРГ.

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