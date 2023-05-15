Дуэйн Джонсон вернется в «Форсаж» после шестилетнего перерыва

Американский актер Дуэйн Джонсон вернется к роли спецагента Люка Хоббса в предстоящем фильме «Форсаж-10». Об этом 12 мая сообщило The Wrap.

По информации издания, Джонсон появится в сцене после титров. Сам Джонсон подтвердил информацию о возвращении в проект в интервью Moviemaniacs.

«Оно всегда было частью плана. Ведь если посмотреть на общую картину, то между Хоббсом и Домиником остались незаконченные дела», — приводит слова артиста «Газета.Ru».

Ранее Джонсон заявлял, что не намерен возвращаться во франшизу, хотя соответствующие предложения поступали от Вина Дизеля.

В фильме сыграли Вин Дизель, Шарлиз Терон, Джейсон Момоа, Бри Ларсон, Лудакрис, Мишель Родригес, Джон Сина, Джейсон Стэтем и другие, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Мировая премьера фильма «Форсаж-10» запланирована на 17 мая. Он должен завершить основную сюжетную линию саги, начатую еще в 2001 году.

О начале съемок 10-й части франшизы Вин Дизель объявил в апреле 2022 года. Он отметил, что фильм будет называться Fast X. Одного из отрицательных персонажей сыграет актер Джейсон Момоа, сообщает телеканал «360».

Предыдущая часть франшизы «Форсаж-9» вышла в 2021 году. По данным ЕАИС, девятая серия «Форсажа» заработала более 195 млн рублей, что почти на треть меньше сборов предыдущей части за второй уикенд (269 млн).