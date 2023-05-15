Реклама
Прямой эфир
Общество
Климатолог предупредил о повышении температуры в 2023 и 2024 годах
Общество
В СПЧ предложили ввести статью за русофобию в УК
Армия
Экипажи вертолетов Ка-52 нанесли удар по позициям украинских боевиков
Наука и техника
Российские ученые открыли новые опасные виды клещей
Общество
В России упростят получение льгот на оплату ЖКУ
Общество
В СПЧ запланировали пересмотр доктрины прав человека в России
Мир
Сторонники Эрдогана вышли на стихийный митинг в Стамбуле
Экономика
На границе РФ с Китаем выстроилась очередь из фур в 10 км
Экономика
В России введут ГОСТы по контролю за выбросами предприятий
Мир
Эрдоган выразил надежду на победу в первом туре выборов в Турции
Общество
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до пяти
Происшествия
Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в Ингушетии
Мир
Турецкая ЦИК заявила о падении доли голосов за Эрдогана ниже 50%

Дуэйн Джонсон вернется в «Форсаж» после шестилетнего перерыва

0
Фото: Global Look Press/Juan carlos Rojas
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский актер Дуэйн Джонсон вернется к роли спецагента Люка Хоббса в предстоящем фильме «Форсаж-10». Об этом 12 мая сообщило The Wrap.

По информации издания, Джонсон появится в сцене после титров. Сам Джонсон подтвердил информацию о возвращении в проект в интервью Moviemaniacs.

«Оно всегда было частью плана. Ведь если посмотреть на общую картину, то между Хоббсом и Домиником остались незаконченные дела», — приводит слова артиста «Газета.Ru».

Ранее Джонсон заявлял, что не намерен возвращаться во франшизу, хотя соответствующие предложения поступали от Вина Дизеля.

В фильме сыграли Вин Дизель, Шарлиз Терон, Джейсон Момоа, Бри Ларсон, Лудакрис, Мишель Родригес, Джон Сина, Джейсон Стэтем и другие, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Мировая премьера фильма «Форсаж-10» запланирована на 17 мая. Он должен завершить основную сюжетную линию саги, начатую еще в 2001 году.

Гонка за признанием: «Форсаж 9» стартовал хуже ожиданий
Главная мировая автофраншиза уже уступает в прокате «Мортал Комбату»

О начале съемок 10-й части франшизы Вин Дизель объявил в апреле 2022 года. Он отметил, что фильм будет называться Fast X. Одного из отрицательных персонажей сыграет актер Джейсон Момоа, сообщает телеканал «360».

Предыдущая часть франшизы «Форсаж-9» вышла в 2021 году. По данным ЕАИС, девятая серия «Форсажа» заработала более 195 млн рублей, что почти на треть меньше сборов предыдущей части за второй уикенд (269 млн).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023