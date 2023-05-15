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Вильфанд спрогнозировал холодную погоду в ряде регионов России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В нескольких регионах России в ближайшие дни температура воздуха ожидается ниже климатической нормы, сообщил 15 мая ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что жителям Иркутской, Омской, Свердловской, Томской, Челябинской областей, Красноярского края, Хакасии, а также Башкортостана стоит ожидать заморозки до –3 градусов. Похолодание придет и в Оренбургскую, Свердловскую, Челябинскую области, а также Пермский край и Башкортостан.

«В Иркутской области и Хакасии температурный фон также на 4–6 градусов ниже нормы ожидается в конце рабочей недели», — сказал Вильфанд.

Кроме того, на юге Западной Сибири, Омской, Томской областей и в Красноярском крае температура воздуха примет значения ниже нормы на 4–6 градусов, указал метеоролог.

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Накануне Вильфанд сообщил, что во второй половине следующей недели в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидается потепление. Так, в среду, 17 мая, 18–23 градуса, а в четверг, 18 мая, температура будет в диапазоне от 20 до 25 градусов.

5 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лето в европейской части страны ожидается теплым, а наиболее жарким месяцем станет июль. Он уточнил, что температура в этой части России прогнозируется около и выше нормы.

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