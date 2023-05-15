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Стало известно о страхе ВСУ размещать подразделения в Снигиревке

Глава района Барбашов: ВСУ боятся размещаться в Снигиревке после удара авиации России
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Фото: РИА Новости
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После уничтожения авиацией ВС РФ в Снигиревке нескольких подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) боевики перестали дислоцироваться там на постоянной основе. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил «РИА Новости» глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

«В настоящее время Снигиревка используется как логистический пункт для перемещения Вооруженных сил Украины в сторону Берислава, Херсона и Кривого Рога. На постоянное расположение там теперь боятся располагать войска и технику», — рассказал он.

Барбашов сообщил, что незадолго до этого на пути перемещения в направлении Кривого Рога российская авиация нанесла массированный удар по подразделениям ВСУ.

Он добавил, что несколько дней назад украинские войска снова там появилась, но они теперь стараются надолго не задерживаться.

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Ранее, 14 мая, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что ракетчики группировки нанесли удар по пункту временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ у Краматорска. Он добавил, что авиация группировки поразила скопления живой силы украинских подразделений в районах Григоровки и Авдеевки. Кроме того, в Григоровке и Белогоровке артиллеристы ликвидировали скопления автомобильной техники ВСУ, предназначенной для подвоза боеприпасов и личного состава.

Накануне начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на краснолиманском направлении зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» сбил украинский самолет Су-27 и уничтожил два реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, по его данным, российские силы вскрыли перемещение личного состава 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады и 5-й бригады Национальной гвардии Украины.

Специальная военная операция по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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