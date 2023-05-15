Стало известно о страхе ВСУ размещать подразделения в Снигиревке

После уничтожения авиацией ВС РФ в Снигиревке нескольких подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) боевики перестали дислоцироваться там на постоянной основе. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил «РИА Новости» глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.



«В настоящее время Снигиревка используется как логистический пункт для перемещения Вооруженных сил Украины в сторону Берислава, Херсона и Кривого Рога. На постоянное расположение там теперь боятся располагать войска и технику», — рассказал он.



Барбашов сообщил, что незадолго до этого на пути перемещения в направлении Кривого Рога российская авиация нанесла массированный удар по подразделениям ВСУ.



Он добавил, что несколько дней назад украинские войска снова там появилась, но они теперь стараются надолго не задерживаться.

Ранее, 14 мая, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что ракетчики группировки нанесли удар по пункту временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ у Краматорска. Он добавил, что авиация группировки поразила скопления живой силы украинских подразделений в районах Григоровки и Авдеевки. Кроме того, в Григоровке и Белогоровке артиллеристы ликвидировали скопления автомобильной техники ВСУ, предназначенной для подвоза боеприпасов и личного состава.



Накануне начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на краснолиманском направлении зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» сбил украинский самолет Су-27 и уничтожил два реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, по его данным, российские силы вскрыли перемещение личного состава 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады и 5-й бригады Национальной гвардии Украины.

Специальная военная операция по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».