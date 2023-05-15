Реклама
Прямой эфир
Общество
Климатолог предупредил о повышении температуры в 2023 и 2024 годах
Общество
В СПЧ предложили ввести статью за русофобию в УК
Армия
Экипажи вертолетов Ка-52 нанесли удар по позициям украинских боевиков
Наука и техника
Российские ученые открыли новые опасные виды клещей
Общество
В России упростят получение льгот на оплату ЖКУ
Общество
В СПЧ запланировали пересмотр доктрины прав человека в России
Мир
Сторонники Эрдогана вышли на стихийный митинг в Стамбуле
Экономика
На границе РФ с Китаем выстроилась очередь из фур в 10 км
Экономика
В России введут ГОСТы по контролю за выбросами предприятий
Мир
Эрдоган выразил надежду на победу в первом туре выборов в Турции
Общество
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до пяти
Происшествия
Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в Ингушетии
Мир
Турецкая ЦИК заявила о падении доли голосов за Эрдогана ниже 50%
Сюжет:

Вильфанд предупредил о повышении давления с 15 мая

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в первой половине начавшейся недели в Москве ожидается повышение атмосферного давления.

В беседе с RT 13 мая специалист отметил, что с 15 мая в столице ожидается понижение температуры: в понедельник ожидается +18...+20 градусов. во вторник воздух прогреется до +22 градусов.

При этом к концу недели столбики термометров приблизятся к отметке в +25 градусов. Ночью температура будет также плюсовой, пишет сайт kp.ru.

А с середины следующей недели температура будет каждодневно повышаться на один-два градуса.

К концу рабочей недели, по словам Вильфанда, температура в Москве и Московской области приблизится к отметке +25 градусов. Атмосферное давление до среды, 17 мая, будет повышенным, но в последующие дни оно будет около или чуть-чуть выше нормы.

Во второй половине недели облачность увеличится, однако существенных осадков не ожидается.

Погода в коме: кому вредны перепады атмосферного давления
Врачи рассказали, как облегчить страдания метеозависимых людей

Также 13 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что Москва обновила температурный максимум 2023 года. В условиях солнечной и сухой, антициклональной погоды, температура воздуха в столице достигла максимальных с начала года значений — воздух прогрелся до + 22,3 градуса, отмечает агентство городских новостей «Москва».

14 мая Роман Вильфанд сообщил, что на текущей неделе в центральной части России ожидается потепление. По его словам, в среду ожидается до +23 градусов, в четверг температура воздуха будет в диапазоне от +20 до +25 градусов, пишет сайт aif.ru. Как пояснил специалист, это на 1-2 градуса выше климатической нормы, отмечает телеканал «360».

Вильфанд добавил, что в этот период в Санкт-Петербурге будет на 1-2 градуса теплее, чем в Москве, сообщает телеканал «Звезда».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023