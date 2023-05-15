Вильфанд предупредил о повышении давления с 15 мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в первой половине начавшейся недели в Москве ожидается повышение атмосферного давления.

В беседе с RT 13 мая специалист отметил, что с 15 мая в столице ожидается понижение температуры: в понедельник ожидается +18...+20 градусов. во вторник воздух прогреется до +22 градусов.

При этом к концу недели столбики термометров приблизятся к отметке в +25 градусов. Ночью температура будет также плюсовой, пишет сайт kp.ru.

А с середины следующей недели температура будет каждодневно повышаться на один-два градуса.

К концу рабочей недели, по словам Вильфанда, температура в Москве и Московской области приблизится к отметке +25 градусов. Атмосферное давление до среды, 17 мая, будет повышенным, но в последующие дни оно будет около или чуть-чуть выше нормы.

Во второй половине недели облачность увеличится, однако существенных осадков не ожидается.

Также 13 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что Москва обновила температурный максимум 2023 года. В условиях солнечной и сухой, антициклональной погоды, температура воздуха в столице достигла максимальных с начала года значений — воздух прогрелся до + 22,3 градуса, отмечает агентство городских новостей «Москва».

14 мая Роман Вильфанд сообщил, что на текущей неделе в центральной части России ожидается потепление. По его словам, в среду ожидается до +23 градусов, в четверг температура воздуха будет в диапазоне от +20 до +25 градусов, пишет сайт aif.ru. Как пояснил специалист, это на 1-2 градуса выше климатической нормы, отмечает телеканал «360».

Вильфанд добавил, что в этот период в Санкт-Петербурге будет на 1-2 градуса теплее, чем в Москве, сообщает телеканал «Звезда».