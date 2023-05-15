ВС РФ нанесли удар по опорным пунктам ВСУ на краснолиманском направлении

Авиация ВС РФ нанесла удары по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении подразделение группировки войск «Центр» продолжает наносить огневое поражение по району сосредоточения живой силы и огневых средств противника. Бомбардировочная авиация российской группировки нанесла удары по четырем опорным пунктам и складу боеприпасов противника», — рассказал он.

Офицер рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы были обнаружены и подавлены позиции ствольной артиллерии и минометов ВСУ.

Кроме того, Савчук сообщил, что на невском участке и в районе Серебрянского лесничества разведчики группировки «Центр» обнаружили перемещение личного состава и техники 66-й механизированной бригады (омб), 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины.

Он отметил, что после применения артиллерии и авиации ВС РФ украинские боевики понесли потери в личном составе и технике.

Ранее, 14 мая, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что ракетчики группировки нанесли удар по пункту временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ у Краматорска. Он добавил, что авиация группировки поразила скопления живой силы украинских подразделений в районах Григоровки и Авдеевки. Кроме того, в Григоровке и Белогоровке артиллеристы ликвидировали скопления автомобильной техники ВСУ, предназначенной для подвоза боеприпасов и личного состава.

Накануне начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на краснолиманском направлении зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» сбил украинский самолет Су-27 и уничтожил два реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, по его данным, российские силы вскрыли перемещение личного состава 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады и 5-й бригады Национальной гвардии Украины.

Специальная военная операция по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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