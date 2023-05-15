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Служащие ЦВО нанесли огневое поражение противнику из РСЗО «Смерч»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) активно используют реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» для выполнения задач специальной операции. Об этом 15 мая сообщило Министерство обороны РФ.

Экипажи боевых машин действуют по отработанной схеме: получив координаты цели, они выдвигаются на позиции. После развертывания комплексов РСЗО и наведения орудий производится выстрел.

Таким образом, по данным МО, российские служащие с высокой точностью поразили цель на дистанции более 20 км. В результате применения 300-миллиметровых реактивных снарядов за считанные минуты была уничтожена легкобронированная техника и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в тылу оборонительных порядков.

Отмечается, что высокая точность российских орудий позволяет избирательно поражать площадные цели — места сосредоточения техники, склады боеприпасов, командные пункты и логистические узлы противника. Огневые удары по позициям националистов наносятся как в дневное, так и в ночное время суток.

«Машина ведет себя очень хорошо, в том плане, что проходимость хорошая и скорость довольно-таки мощная. <...> Есть такая функция: для сложного грунта можно подспустить колеса, чтобы проходить получше», — рассказал старший механик-водитель и гранатометчик с позывным «Тургояк».

Он также отметил, что на водителях лежит большая ответственность: от качества их работы напрямую зависит не только скорость выполнения задач, но и жизни сослуживцев. Так, после каждого выстрела требуется максимально оперативно покинуть позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.

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Ранее, 14 мая, появилось видео уничтожения российскими артиллеристами минометного расчета ВСУ. В Минобороны РФ показали, как работают расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» Западного военного округа (ЗВО).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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