В России упростят получение льгот на оплату ЖКУ
Россиянам значительно упростят процесс получения субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Сейчас приходится собирать большой пакет документов, теперь будет достаточно одного заявления на Госуслугах. Такие рекомендации в кабмин направил профильный комитет Госдумы.
Все остальные необходимые документы чиновники сами запросят в рамках межведомственного взаимодействия. Также рекомендуется снизить по всей стране максимальный порог расходов на ЖКХ в общем доходе семьи с 22% до 15%.
«Наша ключевая совместная задача с правительством — сделать так, чтобы люди получали субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг максимально безболезненно для своего времени и нервов. Сейчас в этом вопросе возникают проблемы», — сказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
Для получения субсидий нужно обращаться органы соцзащиты населения, МФЦ или другие учреждения — по решению региона.
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На расхожем счету: в РФ упростят получение льгот на оплату ЖКУ