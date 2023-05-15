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В России упростят получение льгот на оплату ЖКУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россиянам значительно упростят процесс получения субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Сейчас приходится собирать большой пакет документов, теперь будет достаточно одного заявления на Госуслугах. Такие рекомендации в кабмин направил профильный комитет Госдумы.

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Все остальные необходимые документы чиновники сами запросят в рамках межведомственного взаимодействия. Также рекомендуется снизить по всей стране максимальный порог расходов на ЖКХ в общем доходе семьи с 22% до 15%.

«Наша ключевая совместная задача с правительством — сделать так, чтобы люди получали субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг максимально безболезненно для своего времени и нервов. Сейчас в этом вопросе возникают проблемы», — сказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Для получения субсидий нужно обращаться органы соцзащиты населения, МФЦ или другие учреждения — по решению региона.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На расхожем счету: в РФ упростят получение льгот на оплату ЖКУ

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