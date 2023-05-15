Врач предупредила об опасности горячей ванны для некоторых людей

Терапевт Анастасия Меняйлова рассказала, что принятие ванны положительно влияет на организм, но для этого есть противопоказания, особенно если температура воды выше 37 градусов.

В беседе с «Газетой.Ru» в воскресенье, 14 мая, специалист отметила, что от горячей ванны стоит отказаться при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Врач объяснила, что в горячей воде тело быстро нагревается, из-за чего механизмы естественного охлаждения организма не срабатывают, кроме того, увеличивается частота сердечных сокращений и создается дополнительная нагрузка на сердце.

Кроме того, от принятия ванн стоит отказаться людям с пониженным артериальным давлением, потому что в процессе сосуды еще сильнее расширяются. Это может спровоцировать обморок.

Также лучше не принимать горячую ванну при простуде с повышенной температуре: ванна спровоцирует ее дальнейшее повышение.

Меняйлова предупредила, что что ванны могут ухудшить самочувствие у людей, которые страдают мигренями, а при тромбозе могут спровоцировать усугубление заболевания из-за чрезмерной нагрузки на сосуды, пишет Life.ru.

Для диабетиков теплые ванны опасны тем, что могут вызвать резкое снижение уровня сахара в крови.

Специалист указала на то, что частое использование мочалки в сочетании с горячей ванной увеличивает риск микротравм кожи и приводит к сухости кожи.

В марте врач-терапевт Георгий Сапего рассказал о рисках посещения бани для беременных. По его словам, в первые два месяца беременности ребенок очень чувствителен к перегреву, поэтому беременным можно находиться в сухой сауне при 70 градусах не дольше 20 минут, пишет РИАМО. Он подчеркнул, что достаточно повысить температуру тела беременной до 39 градусов и из-за этого у ребенка может неправильно сформироваться нервная система, он родится без головного мозга.

В январе уролог-андролог Гусейин Садыков рассказал, чем опасны бани и сауны для мужского здоровья. По его словам, при частых походах в баню, а также при приеме горячих ванн у мужчины может развиться бесплодие. Он добавил, что у мужчин снижается либидо и развивается эректильная дисфункция, отмечает телеканал «360».

В марте 2022 года врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что прием горячей ванны расслабляет человека, расширяет сосуды по всему организму. Это благоприятно воздействует на нервную и сердечно-сосудистую систему

В феврале прошлого года ученые из Гарвардского университета выяснили, что прием ванны сокращает риск инсульта и развития сердечно-сосудистых заболеваний в целом. Согласно выводам исследователей, люди, которые ежедневно принимают ванну, на 28% реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на 26% — с инсультом, пишет НСН.

В ноябре прошлого года основатель бренда косметики Анастасия Федосова призвала не увлекаться горячим душем. По ее словам, долгое пребывание в горячей воде может быть вредно, поскольку в таком случае может пострадать гидролипидный барьер кожи, пишет RT.

Ранее заведующий отделением помощи на дому поликлиники № 121 столичного департамента здравоохранения Василий Фролов в беседе с агентством городских новостей «Москва» посоветовал не принимать горячую ванну температуры до 40 градусов больше пяти минут, поскольку это может плохо сказаться на сосудах и сердце. В ванне с водой до 35 градусов возможно пребывание до 15 минут, отмечает телеканал «Звезда».