Реклама
Прямой эфир
Общество
В СПЧ предложили ввести статью за русофобию в УК
Армия
Экипажи вертолетов Ка-52 нанесли удар по позициям украинских боевиков
Наука и техника
Российские ученые открыли новые опасные виды клещей
Общество
В России упростят получение льгот на оплату ЖКУ
Общество
В СПЧ запланировали пересмотр доктрины прав человека в России
Мир
Сторонники Эрдогана вышли на стихийный митинг в Стамбуле
Экономика
На границе РФ с Китаем выстроилась очередь из фур в 10 км
Экономика
В России введут ГОСТы по контролю за выбросами предприятий
Мир
Эрдоган выразил надежду на победу в первом туре выборов в Турции
Общество
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до пяти
Происшествия
Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в Ингушетии
Мир
Турецкая ЦИК заявила о падении доли голосов за Эрдогана ниже 50%
Мир
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций у границы с Арменией

Врач предупредила об опасности горячей ванны для некоторых людей

Терапевт Меняйлова: при пониженном давлении горячая ванна может грозить обмороком
0
Фото: Global Look Press/Christin Klose
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Терапевт Анастасия Меняйлова рассказала, что принятие ванны положительно влияет на организм, но для этого есть противопоказания, особенно если температура воды выше 37 градусов.

В беседе с «Газетой.Ru» в воскресенье, 14 мая, специалист отметила, что от горячей ванны стоит отказаться при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Врач объяснила, что в горячей воде тело быстро нагревается, из-за чего механизмы естественного охлаждения организма не срабатывают, кроме того, увеличивается частота сердечных сокращений и создается дополнительная нагрузка на сердце.

Кроме того, от принятия ванн стоит отказаться людям с пониженным артериальным давлением, потому что в процессе сосуды еще сильнее расширяются. Это может спровоцировать обморок.

Также лучше не принимать горячую ванну при простуде с повышенной температуре: ванна спровоцирует ее дальнейшее повышение.

Меняйлова предупредила, что что ванны могут ухудшить самочувствие у людей, которые страдают мигренями, а при тромбозе могут спровоцировать усугубление заболевания из-за чрезмерной нагрузки на сосуды, пишет Life.ru.

Для диабетиков теплые ванны опасны тем, что могут вызвать резкое снижение уровня сахара в крови.

Специалист указала на то, что частое использование мочалки в сочетании с горячей ванной увеличивает риск микротравм кожи и приводит к сухости кожи.

Комиссар мигрень: почему осенью болит голова
Врачи рассказали, какие недуги обостряются в межсезонье

В марте врач-терапевт Георгий Сапего рассказал о рисках посещения бани для беременных. По его словам, в первые два месяца беременности ребенок очень чувствителен к перегреву, поэтому беременным можно находиться в сухой сауне при 70 градусах не дольше 20 минут, пишет РИАМО. Он подчеркнул, что достаточно повысить температуру тела беременной до 39 градусов и из-за этого у ребенка может неправильно сформироваться нервная система, он родится без головного мозга.

В январе уролог-андролог Гусейин Садыков рассказал, чем опасны бани и сауны для мужского здоровья. По его словам, при частых походах в баню, а также при приеме горячих ванн у мужчины может развиться бесплодие. Он добавил, что у мужчин снижается либидо и развивается эректильная дисфункция, отмечает телеканал «360».

В марте 2022 года врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что прием горячей ванны расслабляет человека, расширяет сосуды по всему организму. Это благоприятно воздействует на нервную и сердечно-сосудистую систему

В феврале прошлого года ученые из Гарвардского университета выяснили, что прием ванны сокращает риск инсульта и развития сердечно-сосудистых заболеваний в целом. Согласно выводам исследователей, люди, которые ежедневно принимают ванну, на 28% реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на 26% — с инсультом, пишет НСН.

В ноябре прошлого года основатель бренда косметики Анастасия Федосова призвала не увлекаться горячим душем. По ее словам, долгое пребывание в горячей воде может быть вредно, поскольку в таком случае может пострадать гидролипидный барьер кожи, пишет RT.

Ранее заведующий отделением помощи на дому поликлиники № 121 столичного департамента здравоохранения Василий Фролов в беседе с агентством городских новостей «Москва» посоветовал не принимать горячую ванну температуры до 40 градусов больше пяти минут, поскольку это может плохо сказаться на сосудах и сердце. В ванне с водой до 35 градусов возможно пребывание до 15 минут, отмечает телеканал «Звезда».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023