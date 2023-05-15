Синоптики рассказали о погоде в Москве 15 мая
Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и до 21 градуса тепла — такая погода ожидает Московский регион в понедельник, 15 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.
Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +19…+21 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +6.
В Московской области днем ожидается от +16 до +21 градусов, ночью похолодает до +3.
Днем прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 2–7 м/c, ночью — юго-восточный ветер, его скорость составит 4–9 м/с.
Атмосферное давление — 754 мм ртутного столба.
Ранее, 14 мая, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о потеплении во второй половине следующей недели. Так, по его словам, к 18 маю температура будет в диапазоне от 20 до 25 градусов.
Накануне центр погоды «Фобос» сообщил, что этот день стал самым теплым с начала года. Так, воздух в столице прогрелся до +22,3 градуса.
До этого, 5 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лето в европейской части страны ожидается теплым, а наиболее жарким месяцем станет июль.