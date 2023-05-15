Терапевт назвала способы восполнить дефицит витамина D

Терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко рассказала, как восполнить дефицит витамина D.

В беседе с Pravda.Ru 12 мая специалист объяснила, что свыше 85% россиян страдают от недостатка витамина D. Особенно проблема актуальна для зимнего периода, когда люди недостаточно времени проводят на солнце.

Как отметила Романенко, витамином D, прежде всего, богаты морепродукты, однако в достаточном количестве его не получить из пищи, потому для получения нормы стоит либо проводить не менее двух часов в день на свежем воздухе, либо принимать витамин D в виде специальных препаратов.

Романенко уточнила, что профилактическая доза составляет 400–500 микрограмм для детей, для взрослых — 1000 микрограмм.

«Когда выявляют дефицит или недостаток витамина D, что называется гиповитаминозом, назначаем лечебные дозы витамина D», — заключила врач.

13 мая врач Екатерина Кашух рассказала в беседе с RT рассказала, что синтетический витамин D в продуктах хуже усваивается организмом. По ее словам, предпочтительным источником витамина D является рыба: она содержит больше витамина D, чем другие продукты, и при этом богата белком, железом и омега-3, поэтому благотворно влияет на работу сердца.

До этого, 3 мая, врач-терапевт Анна Гончарова в беседе с Life.ru рассказала, что правильное и сбалансированное питание поможет избежать дефицита необходимых витаминов в организме. По словам специалиста, витамины В2, В5, В9, С, А и D укрепляют иммунитет и восстанавливают его защитные функции. Устранить дефициты микроэлементов можно благодаря регулярному употреблению яиц, жирных сортов рыбы и цитрусовых фруктов, сообщает телеканал «360».

19 апреля нутрициолог, эксперт Университета образовательной медицины Ирина Мальцева назвала признаки передозировки витаминов. По ее словам, передозировка витамина А, который содержится во многих продуктах и БАДах, может привести к интоксикации организма и очень опасна для беременных. А вот чрезмерное употребление жирорастворимого витамина D далеко не всегда приводит к гипервитаминозу, пишет РИАМО. Избыток витамина D, как и его дефицит, может сопровождаться головной болью, сонливостью и упадком сил, болями в суставах, диареей и многими другими недугами. Для избытка витамина Е характерны слабость, головные, мышечные боли и даже судороги и кардиологические проблемы.

В январе врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев рассказал, чем заменить солнце для здоровья человека. По его словам, чтобы восполнить дефицит витамина D, стоит принимать специальные препараты. Прокофьев напомнил о необходимости выполнить анализ крови, чтобы выяснить исходный уровень витамина, пишет НСН.

В январе прошлого года специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали список «суперпродуктов», которые могут значительно укрепить иммунитет. На первом месте оказались цитрусовые, которые могут помочь в борьбе с инфекциями. Также в список вошли брокколи, чеснок, имбирь и куриное мясо, сообщает телеканал «Звезда».

Как отмечает сайт kp.ru со ссылкой на специалистов, дозировку витамина D должен подбирать лечащий врач. В клинических рекомендациях сказано, что при дефицитных состояниях (показателях ниже 20 нг/мл) назначают «насыщающую» дозу 400 000 МЕ. После этого переходят на поддерживающие дозы — сначала 200 000 МЕ, а потом 150 000 МЕ ежемесячно.