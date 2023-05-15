Истребители НОРАД сопроводили российские самолеты в районе Аляски
Истребители Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) 11 мая сопроводили шесть самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) РФ, когда те появились недалеко от Аляски.
Из публикации в Twitter-аккаунте НОРАД следует, что внутри и вблизи опознавательной зоны систем противовоздушной обороны (ПВО) были замечены российские самолеты, в том числе Ту-95, Ил-78 и Су-35. При этом они не входили в воздушное пространство США или Канады.
Отмечается, что российские силы регулярно совершают вылеты в этом районе — эта деятельность не рассматривается как угроза.
Для сопровождения воздушных судов РФ использовались истребители F-16 и F-22, а также самолеты-заправщики КС-135 Stratotanker и авиатехника дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry в качестве поддержки.
Ранее, 17 февраля, самолеты НОРАД поднимались в небо из-за пролета российской авиагруппы в составе бомбардировщика Ту-95МС, а также истребителей Су-30 и Су-35. Экипажи РФ двигались в международном воздушном пространстве, не заходя на территорию США или Канады.
До этого, 14 февраля, в американском командовании противовоздушной обороной заявили о перехвате четырех российских самолетов, которые якобы вторглись в опознавательную зону над Аляской. В НОРАД напомнили, что сам факт работы авиации РФ на данной территории не угрожает безопасности США.