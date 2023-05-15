Le Figaro узнала о планах Франции получить €13 млрд от инвесторов

Французский бизнес рассчитывает привлечь €13 млрд от международных инвесторов на различные проекты в ходе экономического саммита Choose France («Выбирай Францию») в Версале. Благодаря этому будет создано 8 тыс. рабочих мест. Об этом 14 мая сообщила газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

«Объем иностранных инвестиций, который будет представлен в понедельник на шестом саммите, превышает суммы предыдущих встреч», — передает газета.

По ее данным, два из 28 решений уже были обнародованы в пятницу, 12 мая, президентом Франции Эммануэлем Макроном во время его визита в Дюнкерк. Крупнейший из проектов предполагает расходы в размере €5,2 млрд и заключается в строительстве в Дюнкерке «гигафабрики» по производству аккумуляторов нового поколения тайваньского концерна Prologium, благодаря которой будет создано 3 тыс. новых рабочих мест.

Там же в сотрудничестве с китайской технологической компанией XTC и французской Orano будут налажены производство компонентов и переработка батарей за €1,5 млрд (1700 рабочих мест).

Другие инвестиции будут официально представлены в понедельник, 15 мая, на саммите Choose France.

Остальные средства планируется привлечь на реализацию проектов в различных областях: от фармацевтики до производства мебели и электромобилей. Отмечается, что на открытии саммита будет присутствовать Макрон.

Ранее, 12 мая, сенатор от департамента Кальвадос Сони де ла Провоте в эфире радиостанции Franceinfo заявила, что в аптеках Франции возник дефицит лекарств, не хватает более 3 тыс. видов медикаментов, в том числе антибиотиков, а те, что есть в наличии, в ближайшее время закончатся.

19 апреля французская компания Nexter заявила, что ей не хватает рабочих рук и пороха для выполнения заказов на производство боеприпасов. Объемы военных заказов увеличились на фоне конфликта на Украине.