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В РФ любой желающий сможет купить объект госсобственности через маркетплейс

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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До конца 2023 года будет создан маркетплейс, на котором можно будет приобрести небольшие объекты госсобственности. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

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«Сейчас идет активная цифровизация Росимущества, направленная в первую очередь на выверку всех реестров, кадастрирование, определение целевой функции объектов. Они не должны находиться без дела. Если кому-то нужен какой-то объект, то его нужно продавать. До конца этого года Росимущество должно провести всю работу по аудиту и цифровизации полностью, создать маркетплейс, через который люди могут приобрести то, что им нужно», — рассказал Алексей Моисеев в интервью «Известиям».

По словам замглавы Минфина, покупателями объектов смогут стать все желающие, как юридические, так и физические лица.

«Все желающие. Например, ИП может зарегистрироваться на маркетплейсе по аналогии с личным кабинетом арендатора, который уже существует в Росимуществе. А будет еще и маркетплейс, на котором предусмотрена вся электронная цепочка. Человек на нем введет критерии объекта, который его интересует. Например: «Краснодарский край, Ейский район. Недвижимое нежилое имущество». Ему выпадают результаты: есть развалины фермы, ветхий особняк, новое или отремонтированное здание. Дальше происходит оценка. Гражданин нажимает на опцию «хочу купить» и выставляется на торги», — сказал он.

Как пояснил Алексей Моисеев, если найдутся другие претенденты, то происходит аукцион.

«Если нет, то претендент покупает объект по оценочной стоимости, и там же на маркетплейсе через свой личный кабинет заключает договор, оформляет право собственности», — уточнил он.

И всё это будет реализовано уже до конца этого года, подчеркнул замглавы Минфина.

Подробнее читайте в интервью Алексея Моисеева «Известиям»:

«У нас нет задачи просто раздать госсобственность побыстрее»

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