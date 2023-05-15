В РФ любой желающий сможет купить объект госсобственности через маркетплейс

До конца 2023 года будет создан маркетплейс, на котором можно будет приобрести небольшие объекты госсобственности. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«Сейчас идет активная цифровизация Росимущества, направленная в первую очередь на выверку всех реестров, кадастрирование, определение целевой функции объектов. Они не должны находиться без дела. Если кому-то нужен какой-то объект, то его нужно продавать. До конца этого года Росимущество должно провести всю работу по аудиту и цифровизации полностью, создать маркетплейс, через который люди могут приобрести то, что им нужно», — рассказал Алексей Моисеев в интервью «Известиям».

По словам замглавы Минфина, покупателями объектов смогут стать все желающие, как юридические, так и физические лица.

«Все желающие. Например, ИП может зарегистрироваться на маркетплейсе по аналогии с личным кабинетом арендатора, который уже существует в Росимуществе. А будет еще и маркетплейс, на котором предусмотрена вся электронная цепочка. Человек на нем введет критерии объекта, который его интересует. Например: «Краснодарский край, Ейский район. Недвижимое нежилое имущество». Ему выпадают результаты: есть развалины фермы, ветхий особняк, новое или отремонтированное здание. Дальше происходит оценка. Гражданин нажимает на опцию «хочу купить» и выставляется на торги», — сказал он.

Как пояснил Алексей Моисеев, если найдутся другие претенденты, то происходит аукцион.

«Если нет, то претендент покупает объект по оценочной стоимости, и там же на маркетплейсе через свой личный кабинет заключает договор, оформляет право собственности», — уточнил он.

И всё это будет реализовано уже до конца этого года, подчеркнул замглавы Минфина.

Подробнее читайте в интервью Алексея Моисеева «Известиям»:



«У нас нет задачи просто раздать госсобственность побыстрее»