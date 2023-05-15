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Глава фракции «Левых» попал в скандал из-за флага Украины в Берлине

Die Tageszeitung: глава берлинской «Левой партии» устроил скандал из-за флага Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Председателя берлинского отделения Левой партии Филиппа Вольфайля раскритиковали после предложения вывесить украинский флаг на здании штаб-квартиры партии в столице Германии. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщила газета Die Tageszeitung.

«Накануне партийного съезда в Левой партии разгорается жаркая дискуссия: должен ли украинский флаг висеть на доме Карла Либкнехта», — указано в материале.

Однопартийцы политика предложили повесить на здание «знамя мира» с антивоенными лозунгами на русском, немецком и украинском языках.

Кроме того, инициатива Вольфайля не понравилась и пользователям соцсетей. Они считают, что марксист Либкнехт «вертится в гробу» от такого предложения.

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В ночь на 14 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин из Рима. Его визит в Германию стал первым с момента начала проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Начался визит со встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, который встретился с украинским лидером в резиденции в Берлине, во дворце Бельвю.

Позднее в правительственном квартале Берлина с Зеленским встретился канцлер Германии Олаф Шольц. Для этого были приняты все возможные меры по охране района города, который был оцеплен полицией. На крышах домов находились снайперы, внизу стояли полицейские вертолеты и пожарные машины.

Позднее президент Украины отправился в Аахен, где ему вручили премию Карла Великого за заслуги перед европейским единством. Во время церемонии награждения он обвинил обвинил русских в том, что полученная им премия упала на пол.

О том, что Зеленский прибудет в Германию, стало известно еще 3 мая. В тот же день T-Online сообщил, что поездка президента Украины в Германию может не состояться из-за утечки информации о ней в СМИ. Источник в украинском руководстве рассказал порталу, что правительство Киева гневно отреагировало на опубликованные материалы. Позднее полиция Берлина начала расследование утечки информации о визите Зеленского в ФРГ.

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