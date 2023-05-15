Посол России рассказал о готовности Братиславы нарастить контингент НАТО
В Словакии могут одновременно находиться до 3 тыс. военнослужащих НАТО, а местные военные объекты адаптируются и модернизируются под присутствие альянса в республике, заявил в интервью «Известиям» посол России в Словакии Игорь Братчиков.
«По решению словацких властей, на территории страны единовременно могут находиться до 3 тыс. натовских военнослужащих. Под их присутствие проводится модернизация имеющихся военных объектов, их адаптация под новые виды вооружений и военной техники. Нынешнее словацкое правительство неоднократно заявляло о готовности нарастить у себя натовский контингент», — сказал Братчиков.
Кроме того, он заявил, что Братислава поставляет оружие ВСУ в нарушение российско-словацких соглашений, согласно которым однозначно запрещается передача ВВТ третьим государствам без разрешения страны-производителя. Так, Словакия передала Киеву 13 МиГ-29, системы ПВО С-300 и «Куб», 30 БМП-1, пять вертолетов «Ми».
Подробнее о готовности Словакии нарастить натовский контингент, последствиях антироссийских санкций на словацкую экономику и об отношении словаков к памяти о Второй мировой — читайте в интервью посла РФ в Словакии Игоря Братчикова «Известиям»:
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