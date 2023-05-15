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Онколог назвала пять групп людей с наибольшим риском развития рака

Врач-онколог Вахабова заявила, что пожилые люди имеют наивысший риск развития рака
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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Пожилые люди чаще других рискуют заболеть раком. Об этом в воскресенье, 14 мая, рассказала «Российской газете» врач Института онкологии Европейского медицинского центра Юлия Вахабова.

По ее словам, в первую очередь в группе риска пожилые люди. Врач сказала, что после 50 лет нужно чаще проходить медицинские осмотры, так как с возрастом иммунитет дает сбои.

«Женщинам рекомендуется ежегодно делать маммографию, представителям обоих полов колоноскопию, гастроскопию, КТ легких», — подчеркнула онколог.

Вахабова также отнесла курильщиков к группе риска, поскольку вероятность заболеть раком у них в семь раз выше, чем у других людей.

Кроме того, врач посоветовала чаще проходить медосмотры людям, которые имеют генетическую предрасположенность к заболеванию.

К четвертой группе риска онколог отнесла людей, которые часто взаимодействуют с токсичными и радиоактивными веществами. Например, работники вредных производств. Им стоит внимательнее относиться к своей коже и органам дыхания.

Вахабова добавила, что риск заболеть раком есть у людей с вирусными заболеваниями. Например, ВПЧ может спровоцировать рак шейки матки, а у людей, страдающих гепатитом B и C есть риск заболевания раком печени.

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Как рассказал 8 мая главный онколог «СМ-Клиники», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков «Известиям», к факторам развития меланомы относятся генетическая предрасположенность, наличие множественных родинок (чем больше их на теле, тем выше опасность) и принадлежность к определенному фенотипу. Одними из признаков меланомы, по его словам, могут быть появление и быстрый рост новой родинки на теле. Важно обращать внимание и на уже имевшиеся родинки, которые начали расти, добавил специалист.

Кроме того, 5 мая врач-онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС), д.м.н. Павел Копосов рассказал «Известиям», что злокачественные опухоли могут метастазировать в разные органы и части тела в зависимости от типа рака, его локализации и других факторов. Так, он рассказал, что в легкие обычно метастазирует сам рак легкого на последних стадиях, а также рак молочной железы, рак желудка, меланома кожи, злокачественные опухоли почек, прямой кишки, костные саркомы и рак шейки матки.

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