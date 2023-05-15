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Корреспондент «Известий» узнал об усилении контроля на блокпостах в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На фоне сообщений о готовящемся контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике (ЛНР) усилили контроль на блокпостах. Об этом 14 мая рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

В последнее время на блокпостах граждан и автомобили проверяют особенно тщательно. Такие инспекции необходимы не только для надзора за выполнением законов и пресечения работы диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника. Помимо этого, служащие занимаются поимкой мародеров и дезертиров.

Как рассказал боец с позывным «Янтарь», сейчас в розыске числится группа бывших боевиков, которые пробирались в оставленные людьми дома, квартиры, и выносили оттуда всё имущество.

Отмечается, что укрепление безопасности в республике не ограничилось более активной работой на действующих блокпостах. Также были развернуты дополнительные контрольные точки. На новых местах военнослужащим еще предстоит обжиться — впрочем, запросы у них скромные: поставить печку, стол, лавки, и можно приступать.

Чтобы помочь бойцам в их нелегкой работе, добровольцы регулярно отправляют помощь на передовую. Как отметила координатор волонтеров из Домодедово Екатерина Чекоданова, спецоперация принесла с собой понимание, что на передовой трудятся свои ребята, которым нужен крепкий тыл.

На этот раз передали крайне полезную в условиях фронта вещь — 36 кв. м маскировочных сетей. Этим полотном накрывают вооружение и другие важные объекты, которые необходимо скрыть от неприятеля.

«Маскируется не только бронетехника, но и места, где проводятся совещание, личный состав. И так же можно склады ГСМ (горюче-смазочных материалов — ​Ред.) накрывать и т.д. Поэтому без масксетей тяжело», — рассказал служащий с позывным «Туман».

От себя и товарищей он поблагодарил подмосковных мастериц, изготовивших сети, за прекрасный и нужный подарок.

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Накануне командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что боевики ВСУ активизировались в отдельных районах. При этом он подчеркнул, что силы спецназа полностью контролируют участок фронта от Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) до Кременной в ЛНР.

Тогда же российские военные рассказали корреспонденту «Известий» о том, что в лесах под Кременной возросла интенсивность работы разведывательных групп противника. Предполагается, что таким образом ВСУ готовятся к началу контрнаступления.

Ранее, 11 мая, в оборонном ведомстве РФ заявили, что ситуация в зоне проведения СВО находится под контролем, а сообщения о прорывах обороны на разных участках линии боевого соприкосновения не соответствуют реальности.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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