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Минобороны рассказало о подвигах российских военнослужащих в ходе СВО

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Минобороны России 15 мая сообщило о новых героических поступках российских бойцов, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

В оборонном ведомстве рассказали о лейтенанте Рамазане Агамирзоеве, который удостоился ордена Мужества. Уточняется, что мотострелковый взвод лейтенанта в составе батальонной тактической группы, выполнял боевую задачу по взятию стратегически важной высоты в районе одного из населенных пунктов.

Российские штурмовики приступили к взятию высоты. Взвод Агамирзоева получил задачу по огневому поражению обороны противника на фланге, чтобы отвлечь основные силы противника от направления главного удара. В результате смелых и решительных действий офицера под прямым вражеским артиллерийским огнем удалось прорвать оборону опорного пункта, уничтожив более 20 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)

В ходе боя лейтенант Агамирзоев получил тяжелую контузию. Несмотря на это, поставленная задача была выполнена, высота взята.

Мужество и выдержку в ходе выполнения задачи проявил и прапорщик Фуад Джабраилов. Боец эвакуировал с поля боя раненых товарищей и оказывал им первую медицинскую помощь. Так, в одном из районов боестолкновения прапорщик вынес четырех раненых с поля боя и организовал их транспортировку в госпиталь.

В ходе движения автомобиль Джабраилова вместе с ранеными подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков. Под непрерывным огнем противника, умело маневрируя, прапорщик вывел автомобиль из зоны обстрела и доставил раненых в медицинское учреждение, чем спас им жизнь.

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Накануне официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в ходе спецоперации Воздушно-космические силы (ВКС) РФ сбили украинский истребитель Су-27 и еще 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Уточняется, что 18 беспилотников были уничтожены в районах Голой Пристани Херсонской области, Кирилловки, Спорного, Веселого, Ямполовки ДНР, Новоалександровки, Оборотновки Луганской Народной Республики (ЛНР), Петровки и Жовтневого Харьковской области.

Также в этот день сообщалось, что российские силы в районах Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области нанесли удар по пунктам дислокации боевиков ВСУ. Конашенков добавил, что на купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии западной группировки войск были поражены живая сила и техника ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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