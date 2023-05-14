Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в Ингушетии
Мир
Турецкая ЦИК заявила о падении доли голосов за Эрдогана ниже 50%
Мир
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций у границы с Арменией
Экономика
В России доходность облигаций в юанях возросла до 4–6%
Происшествия
В Донецке спасатели МЧС ДНР попали под обстрел ВСУ
Мир
Эрдоган набрал 55% голосов после обработки бюллетеней более чем с 20% урн
Мир
Украинские военные в Артемовске пожаловались на российские танки и частые артобстрелы
Происшествия
ВСУ нанесли удар по Донецку в третий раз за день
Мир
Партия Эрдогана после обработки 11% бюллетеней получает 349 мест в парламенте
Мир
СМИ сообщили о победе Эрдогана после первых данных ЦИК
Мир
Зеленский допустил сокращение помощи при неудачном контрнаступлении
Мир
Spectator указал на превосходство РФ в Черном море за счет военно-морских баз в Крыму
Мир
Бербок назвала использование с Кулебой одних наушников знаком тесной дружбы

В Twitter осудили главу ЕК за слова об общих ценностях с Украиной

В Twitter осудили заявление Урсулы фон дер Ляйен об общих ценностях с Украиной
0
Фото: Global Look Press/Andrej Sokolow
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи Сети 14 мая раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после слов о наличии общих ценностей у Евросоюза (ЕС) и Украины.

«Президент [Украины Владимир] Зеленский и народ Украины борются за те самые ценности и обязательства, которые воплощает Карл Великий, борются за нашу собственную свободу и ценности. Мы твердо стоим на их стороне», — написала глава ЕК в Twitter.

Один из комментаторов публикации отметил, что сейчас ценность для ЕС — свобода убивать, за что и присуждаются премии.

«Это так отвратительно, так позорно, так смешно. Что выдающегося сделал этот человек для Европы?» — удивился еще один читатель.

Кроме того, один из пользователей посчитал, что Брюссель ведет себя как террористическая организация, которой так или иначе придется ответить за свои действия.

«Говорите за себя. Подавляющее большинство европейцев хотят мира и не верят в ваши мистификации реальности», — добавил другой комментатор.

Облетное задание: зачем Зеленский поехал в Европу
И согласится ли Лондон передать Киеву боевые самолеты

Ранее в этот день президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер встретился с украинским лидером в резиденции в Берлине, во дворце Бельвю. Визит Зеленского в Германию, который начался в этот же день, стал первым с момента начала проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Позже в этот же день Владимир Зеленский в немецком Ахене удостоился премии имени Карла Великого.

Во время церемонии награждения украинский лидер обвинил русских в том, что полученная им премия упала на пол.

Еще 5 мая депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт высказалась против решения о присуждении Зеленскому премии Карла Великого. Депутат пояснила, что, по ее мнению, каждый, кто удостоен такой премии, обязан предпринимать всё, чтобы урегулировать украинский конфликт.

При этом Зеленский подписал указ о праздновании в стране Дня Европы 9 мая. Данное решение, по словам киевских властей, принято 8 мая с целью укрепления единства народов Европы.

Между тем, как посчитали эксперты в беседе с китайским изданием Global Times, указ президента Владимира Зеленского о праздновании в стране Дня Европы не поможет Украине сблизиться с Западом. Украина стремится отдалиться от России в вопросах истории и ценностей. Однако у США, НАТО и Евросоюза (ЕС) есть свои планы, которые мешают поддержать Киев в полной мере, отметило издание.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023