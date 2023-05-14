В Twitter осудили главу ЕК за слова об общих ценностях с Украиной

Пользователи Сети 14 мая раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после слов о наличии общих ценностей у Евросоюза (ЕС) и Украины.

«Президент [Украины Владимир] Зеленский и народ Украины борются за те самые ценности и обязательства, которые воплощает Карл Великий, борются за нашу собственную свободу и ценности. Мы твердо стоим на их стороне», — написала глава ЕК в Twitter.

Один из комментаторов публикации отметил, что сейчас ценность для ЕС — свобода убивать, за что и присуждаются премии.

«Это так отвратительно, так позорно, так смешно. Что выдающегося сделал этот человек для Европы?» — удивился еще один читатель.

Кроме того, один из пользователей посчитал, что Брюссель ведет себя как террористическая организация, которой так или иначе придется ответить за свои действия.

«Говорите за себя. Подавляющее большинство европейцев хотят мира и не верят в ваши мистификации реальности», — добавил другой комментатор.

Ранее в этот день президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер встретился с украинским лидером в резиденции в Берлине, во дворце Бельвю. Визит Зеленского в Германию, который начался в этот же день, стал первым с момента начала проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Позже в этот же день Владимир Зеленский в немецком Ахене удостоился премии имени Карла Великого.

Во время церемонии награждения украинский лидер обвинил русских в том, что полученная им премия упала на пол.

Еще 5 мая депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт высказалась против решения о присуждении Зеленскому премии Карла Великого. Депутат пояснила, что, по ее мнению, каждый, кто удостоен такой премии, обязан предпринимать всё, чтобы урегулировать украинский конфликт.

При этом Зеленский подписал указ о праздновании в стране Дня Европы 9 мая. Данное решение, по словам киевских властей, принято 8 мая с целью укрепления единства народов Европы.

Между тем, как посчитали эксперты в беседе с китайским изданием Global Times, указ президента Владимира Зеленского о праздновании в стране Дня Европы не поможет Украине сблизиться с Западом. Украина стремится отдалиться от России в вопросах истории и ценностей. Однако у США, НАТО и Евросоюза (ЕС) есть свои планы, которые мешают поддержать Киев в полной мере, отметило издание.