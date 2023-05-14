Новым тренером «Динамо» станет серб Марко Николич

Московский футбольный клуб «Динамо» сделал выбор в отношении своего нового главного тренера. Как сообщает 14 мая «Спорт-Экспресс», тренировать команду вместо Славиши Йокановича будет серб Марко Николич.

С наставником уже проведены переговоры и достигнуты соответствующие договоренности. Отмечается, что под его руководством бело-голубые начнут готовиться уже к следующему матчу 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

До этого до октября 2021 года Николич тренировал московский «Локомотив».

Ранее в этот день член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что у клуба после поражения от грозненского «Ахмата» в матче 27-го тура РПЛ поменяется наставник. Таким образом, сербский специалист Славиша Йоканович, который занимал свой пост с июня 2022 года, покидает пост главного тренера команды.

14 мая футбольный клуб из Грозного «Ахмат» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:0 в матче 27-го тура РПЛ. Встреча проходила в Москве. Таким образом, «Ахмат», имея 46 очков, располагается на пятом месте в таблице РПЛ. «Динамо» занимает ее седьмую строчку: на счету бело-голубых 42 очка в 27 матчах.

До этого, 6 мая, московское «Динамо» обыграло «Химки» благодаря голу с пенальти в матче 26-го тура чемпионата России. Нападающий бело-голубых Федор Смолов забил единственный и решающий гол в ворота противника на 96-й минуте встречи. Игра закончилась со счетом 1:0.