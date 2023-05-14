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В России доходность облигаций в юанях возросла до 4–6%

«Коммерсантъ»: в России доходность облигаций в юанях возросла до 4–6%
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Фото: REUTERS/llustration
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Всего за полгода доходность депозитов крупных российских банков в китайских юанях выросла с 1 до более чем 3% годовых, а доходность облигациях в валюте КНР — до 4–6% годовых. Об этом 14 мая сообщает «Коммерсантъ», отмечая, что китайская валюта занимает всё большее место в экономике России.

Согласно данным «Обзора рисков финансовых рынков» от Центробанка, в сложившихся условиях всё большее число крупных банков РФ предлагает вклады в юанях. При этом ставки на такие вклады составляют примерно 3,2–3,5% годовых, хотя еще полгода назад были на уровне 1%.

Еще более высокая доходность доступна на долговом рынке. За 2–3-летние облигаций эмитентов первого эшелона можно получить от 3,7 до 4% годовых, а за 4–5-летние облигации — уже от 3,5 до 6,4% годовых.

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Ранее, 11 мая, Центробанк РФ отмечал, что рост доли китайской валюты в России заметен как в структуре экспорта и импорта, так и на валютных торгах биржевого и внебиржевого рынков. Как сообщил регулятор, в условиях небольшого ослабления рубля граждане России в апреле перешли к совокупным нетто-продажам валюты и при этом продолжили покупать юани. Подсчитано, что физические лица за месяц продали иностранную валюту на 7,5 млрд рублей (в марте закупили ее на 121,8 млрд рублей).

4 мая генеральный директор инвестиционной компании «Диалот», председатель комиссии по финансовым рынкам МГО «Опоры России» Егор Диашов рассказал «Известиям», что сохранение сбережений в долларах и евро теряет свою актуальность. Эксперт посоветовал присмотреться к вкладам в юанях. По словам Диашова, юань на российском рынке показал в последнее время рост. Начиная с января его стоимость в рублевом эквиваленте увеличилась почти на 20%.

До этого, 22 марта, директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков также назвал юань адекватным вариантом для диверсификации и сохранения сбережений.

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