Линда Яккарино впервые отреагировала на новость о своем назначении главой Twitter

Линда Яккарино поблагодарила предпринимателя Илона Маска за назначение ее главой Twitter. Бывший топ-менеджер ранее работала в масс-медийной компании NBC Universal. Теперь она займется бизнес-операциями соцсети, передает телеканал «Известия». Маск сосредоточится на дизайне и новых технологиях. По словам Яккарино, должность гендиректора была желанной. Линда приступит к работе примерно через шесть недель.

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