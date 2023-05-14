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Samsung планирует построить хаб по разработке и производству чипов в Японии

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Samsung построит в Японии хаб по разработке и производству чипов. Проект с инвестициями в $222 млн планируют реализовать в Иокогаме, передает телеканал «Известия». Сейчас в городе располагается научный институт Samsung. Ожидается, что новый хаб может заработать в 2025 году. В Японии уже свой завод строит крупный производитель из Тайваня.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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