Власти Греции пригрозили Албании заблокировать вступление в ЕС

Арест в Албании представителя греческого национального меньшинства, кандидата в мэры городка Химара Фреди Белериса может повлиять на вступление страны в Евросоюз (ЕС). Такое заявление в воскресенье, 14 мая, сделал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Белериса арестовали в ночь на 11 мая, за два дня до местных выборов. Его обвинили в подкупе избирателей. Греция считает обвинения безосновательными и неприемлемыми. Албания, в свою очередь, потребовала не вмешиваться во внутренние дела и в правосудие.

Мицотакис на пресс-конференции рассказал, что был первым главой правительства, который посетил Химару, и там пообещал, что страна всегда будет помогать греческому национальному меньшинству.

«И я совершенно ясно дал понять премьер-министру Албании [Эди Раме], что в этом вопросе мы не приемлем отклонений ни от верховенства закона, ни от европейского пути, который требует уважения к признанным меньшинствам. Говоря более четко: Албания должна очень хорошо знать, что, если такая политика будет продолжаться, это повлияет на наши двусторонние отношения и путь Албании в Европу. Я не собираюсь мириться с таким поведением в отношении меньшинства за 48 часов до выборов», — сказал он.

Премьер-министр надеется, что ситуация разрешится как можно скорее.

Вопрос о вступлении в Европейский союз стран Балканского региона (Сербия, Черногория, Албания, Северная Македония, Босния и Герцеговина, а также непризнанное Россией Косово) обсуждается уже несколько лет.