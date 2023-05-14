ВСУ нанесли удар по Донецку в третий раз за день

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в третий раз за 14 мая нанесли удар по Донецку, используя реактивные системы залпового огня (РСЗО). Украинские военные выпустили по Киевскому району 10 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению <...> Донецк (Киевский район), выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Ранее в этот день ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую 155-миллиметровыми снарядами. Кроме того, в 06:30 боевики выпустили восемь боеприпасов по Ясиноватой из населенного пункта Ласточкино. В 07:20 Ясиноватую обстреляли еще 10 снарядами того же калибра.

13 мая стало известно о том, что украинские военные второй раз за день обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами из РСЗО. Со стороны боевиков Украины было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Тем временем военкор «Известий» Евгений Быковский рассказал о том, что в частном доме в Донецке после удара ВСУ по Куйбышевскому району погибли мама и четырехлетний ребенок. Из-за попадания взрывоопасного предмета здание полностью выгорело.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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