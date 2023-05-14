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СМИ сообщили о победе Эрдогана после первых данных ЦИК

A Haber: Эрдоган побеждает на выборах президента Турции по итогам обработки более 9% бюллетеней
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Реджеп Тайип Эрдоган побеждает на выборах президента Турции 14 мая, набирая 57,36% голосов по итогам обработки 3,61% бюллетеней, сообщают местные СМИ.

По обновленной информации телеканала A Haber, проверено уже свыше 9% урн. Так, Эрдоган набирает 59,47% голосов, Кемаль Кылычдароглу — 34,79%. Телеканал обращает внимание на то, что результаты голосования меняются каждую минуту.

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14 мая в Турции прошло голосование на выборах президента страны. Наряду с этим в стране состоялись парламентские выборы. Всего по всей Турции установили свыше 191 тыс. урн.

За пост президента Турции боролись три кандидата - нынешний глава страны Реджеп Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган.

11 мая, за три дня до выборов, четвертый кандидат Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры.

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