Spectator указал на превосходство РФ в Черном море за счет военно-морских баз в Крыму
Военно-морские базы, которые находятся в Крыму, дают России превосходство в Черном море. Это вынуждает страны НАТО увеличивать присутствие в регионе, пишет 14 мая обозреватель Марк Галеотти в статье для британского издания Spectator.
«Пока на полуострове развернуты российские силы, Черное море будет по-прежнему подчиняться воле и способности Москвы угрожать и пресекать», — сказано в статье.
Автор подчеркивает, что альянс уже давно считает Черноморский регион линией фронта. Как сказал обозреватель, Республика Крым — это и платформа для ударов России, и цель для ответных воздушных и морских сил Украины. Журналист также обратил внимание на то, что из-за полуострова силы стран — членов НАТО проводят провокации неподалеку от границ с РФ. Это делается для того, чтобы оспорить доминирование Москвы в водах, которые НАТО хочет контролировать, заявил Галеотти.
13 апреля член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди сказала, что в Крыму никогда не допускали возможности превратить Черное море во внутренние воды НАТО. Она заявила, что «для крымчан Крым всегда был и остается российским». Сенатор добавила, что начатые США гонения на РФ дали обратный эффект и заставили мир осознать значимость Москвы в сохранении европейской безопасности.
Тем временем о необходимости превращения Черного моря в воды НАТО высказался украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он призвал к демилитаризации морского пространства, чтобы «законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий». Кроме того, министр выразил сожаление из-за отсутствия у Запада стратегии по Черному морю.
Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов ответил, что страны НАТО, к примеру,Румыния, Болгария и Турция, и так имеют доступ к Черному морю. Он сказал также, что, если Кулеба надеется на вступление России в альянс, это не планируется.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Черное море никогда не станет водами НАТО, потому что оно должно быть морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности.