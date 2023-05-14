Реклама
Прямой эфир
Общество
Эрмитаж передаст церкви гробницу Александра Невского на 49 лет
Мир
Bloomberg указал на рекордный за 12 лет рост цен на кофе
Мир
Нетаньяху заявил об уничтожении всех лидеров «Исламского джихада» в Газе
Мир
НАТО предложит Киеву немедленную помощь вместо членства в альянсе
Происшествия
Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мир
Вучич заявил об уходе с поста главы СПП через несколько дней
Мир
Песков выразил уверенность в блестящем будущем отношений России и Армении
Мир
Шольц выступил против достижения мира на Украине на условиях РФ
Мир
Зеленский заявил об отсутствии у Киева сил и оружия для ударов по РФ
Общество
За сутки в России потушили 95 природных пожаров
Общество
В пресс-службе Прилепина сообщили о стабильном состоянии писателя
Мир
Три человека умерли от остановки сердца на избирательных участках в Турции
Мир
В Британии неизвестные повредили строящийся военный корабль
Сюжет:

Во Франции призвали обратить внимание на данные о неадекватности Зеленского

Экс-депутат ЕП Филиппо призвал обратить внимание на сообщения о неадекватности Зеленского
0
Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Появление в СМИ данных о неадекватном поведении президента Украины Владимира Зеленского должно стать предупреждением для всего мира. Об этом 14 мая заявил французский политик, бывший депутат Европарламента (ЕП) Флориан Филиппо.

«Сегодня газета The Washington Post опубликовала документы о внутренней ситуации на Украине. В них говорится о безумном Зеленском, который кричит на своих соратников в то время, как те пытаются умерить его пыл по поводу нападения на Россию и даже Венгрию», — написал политик в Twitter.

Экс-парламентарий предположил, что обнародование журналистами подобных данных может стать предупреждением для мира.

Облетное задание: зачем Зеленский поехал в Европу
И согласится ли Лондон передать Киеву боевые самолеты

13 мая газета The Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть файлы Пентагона, сообщила о том, что президент Украины планировал атаковать российские территории. В публикации отмечалось, что вопреки заявлениям Киева об отказе от ударов по населенным пунктам РФ, «за закрытыми дверьми» обсуждались совсем иные варианты действий, включая предложение взорвать трубопровод «Дружба».

Кроме того, в этих документах Зеленский описывается как «лидер с агрессивными инстинктами», чей образ «резко контрастирует с его имиджем спокойного и стойкого» госдеятеля.

14 мая находящийся в ФРГ с официальным визитом Зеленский сообщил, что Украина не имеет ни намерения, ни достаточного количества оружия, ни сил для того, чтобы наносить удары по территории России во время ожидаемого контрнаступления.

Ранее, 24 апреля, The Washington Post со ссылкой на слитые документы Пентагона писала о том, что удар по Москве и Новороссийску был запланирован на конец февраля текущего года, однако осуществить план украинской стороне помешал Вашингтон.

30 апреля глава МИД Венгрии Петер Сийярто на упрек украинского лидера в занятии Будапештом пророссийской позиции отметил, что Зеленскому не стоит оценивать действия Венгрии как члена НАТО. Глава венгерской дипломатии напомнил, что венгры заплатили высокую цену за украинский конфликт. На слова президента Украины о том, что он считает поведение Венгрии как члена НАТО «неадекватным», Сийярто, заметил: «к счастью, это не ему решать».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023