Появление в СМИ данных о неадекватном поведении президента Украины Владимира Зеленского должно стать предупреждением для всего мира. Об этом 14 мая заявил французский политик, бывший депутат Европарламента (ЕП) Флориан Филиппо.

«Сегодня газета The Washington Post опубликовала документы о внутренней ситуации на Украине. В них говорится о безумном Зеленском, который кричит на своих соратников в то время, как те пытаются умерить его пыл по поводу нападения на Россию и даже Венгрию», — написал политик в Twitter.

Экс-парламентарий предположил, что обнародование журналистами подобных данных может стать предупреждением для мира.

13 мая газета The Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть файлы Пентагона, сообщила о том, что президент Украины планировал атаковать российские территории. В публикации отмечалось, что вопреки заявлениям Киева об отказе от ударов по населенным пунктам РФ, «за закрытыми дверьми» обсуждались совсем иные варианты действий, включая предложение взорвать трубопровод «Дружба».

Кроме того, в этих документах Зеленский описывается как «лидер с агрессивными инстинктами», чей образ «резко контрастирует с его имиджем спокойного и стойкого» госдеятеля.

14 мая находящийся в ФРГ с официальным визитом Зеленский сообщил, что Украина не имеет ни намерения, ни достаточного количества оружия, ни сил для того, чтобы наносить удары по территории России во время ожидаемого контрнаступления.

Ранее, 24 апреля, The Washington Post со ссылкой на слитые документы Пентагона писала о том, что удар по Москве и Новороссийску был запланирован на конец февраля текущего года, однако осуществить план украинской стороне помешал Вашингтон.

30 апреля глава МИД Венгрии Петер Сийярто на упрек украинского лидера в занятии Будапештом пророссийской позиции отметил, что Зеленскому не стоит оценивать действия Венгрии как члена НАТО. Глава венгерской дипломатии напомнил, что венгры заплатили высокую цену за украинский конфликт. На слова президента Украины о том, что он считает поведение Венгрии как члена НАТО «неадекватным», Сийярто, заметил: «к счастью, это не ему решать».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.