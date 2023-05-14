Голосование на выборах президента Турции завершено

Голосование на выборах президента и парламентариев Турции завершилось. Об этом говорится в заявлении главы Высшей избирательной комиссии (ЦИК) страны Ахмета Йенера, распространенном в воскресенье, 14 мая.

Избирательные участки закрылись в 17:00.

«Президентские выборы и всеобщие парламентские выборы 28-го созыва, состоявшиеся в воскресенье, 14 мая 2023 года, завершены. До сих пор не было никаких негативных ситуаций, которые бы негативно сказались на нашем ведомстве», — приводит текст заявления телеканал A Haber.

Всего по всей Турции установили более 191 тыс. урн. Правом голосовать обладает более 60 млн избирателей.

Это первый тур президентских голосований. Если ни один из кандидатов не наберет необходимого количества голосов, 28 мая пройдет второй этап.

Голосование на выборах в Турции стартовало ранее в воскресенье. Турецкие граждане на выборах 28-го созыва отдали свои голоса за президента, который будет возглавлять республику в ближайшие пять лет, и 600 депутатов великого национального собрания (парламента).

8 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился мнением, что действующий глава Турции может одержать победу уже в первом туре выборов с 52–53% голосов. Дипломат признался, что рассчитывает на большинство мест в парламенте для правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti).