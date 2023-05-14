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The National Interest указал на ошибку США в отношениях с Россией

The National Interest: Западу надо было объединиться с РФ для противодействия КНР
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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США совершили грубую ошибку в противостоянии с Россией на фоне конфликта вокруг Украины. Так считают доцент кафедры государственной политики и международных отношений в Наньянском технологическом университете в Сингапуре Нилай Сайя и аспирант Раджаратнамской школы международных исследований Рахмат Вадиди, их мнение опубликовал журнал The National Interest 13 мая.

Авторы отметили, что западные государства оказались втянутыми в войну против РФ, хотя им нужно было объединиться с российской стороной для противодействия КНР. В сложившейся ситуации сотрудничество Москвы и Пекина укрепилось, что оказалось на руку последнему.

«США ввязались в конфронтацию против двух великих держав. Только наивные оптимисты верят, что Штаты смогут одержать победу», — выразили свое мнение Сайя и Вадиди.

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Старший советник американского Центра стратегических и международных исследований Джеральд Хайман в статье для The National Interest 22 апреля заявил, что Штатам и их союзникам, в том числе Украине, надо наладить отношения с Россией после проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Он назвал серьезной ошибкой слова политиков о полном отказе от каких-либо коммуникаций с Москвой.

5 апреля глава МИД России Сергей Лавров заметил, что отношения РФ и США в настоящее время находятся в фазе горячей войны. При этом он назвал важным поддержание контактов с США и выразил надежду на восстановление диалога.

Тем временем российский лидер Владимир Путин указал на глубокий кризис этих государств. Он отметил, что в основе этого кризиса лежат принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка.

8 марта американская разведка выпустила доклад, в котором указала на то, что Россия в ближайшие 10 лет будет оставаться внушительным вызовом для США. В докладе также отмечается, что Россия не стремится к прямому противостоянию с США и НАТО, однако угроза того, что это может произойти, существует.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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