Бербок назвала использование с Кулебой одних наушников знаком тесной дружбы

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала использование одних наушников с украинским коллегой Дмитрием Кулебой на выступлении президента Украины Владимира Зеленского в Берлине знаком тесной дружбы. Об этом в воскресенье, 14 мая, пишет газета Bild.

«Мы с министром иностранных дел Кулебой использовали одну гарнитуру. Вот насколько тесная между нами дружба», — привело издание ее слова.

Глава МИД Германии часто попадает в неловкие ситуации. Так, 19 февраля пользователи Twitter пристыдили Бербок за безграмотность после ее слов о повороте на 360 градусов в политике РФ. Жители Германии выразили сомнения в компетентности министра после того, как в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности она заявила о повороте политики Москвы на 360 градусов вместо 180 градусов.

24 января Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России». Однако спустя два дня МИД Германии указал, что поддержка Украины якобы не делает ФРГ стороной конфликта.

В том же месяце глава партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла потребовал отправить в отставку главу МИД ФРГ. По его словам, своим непрофессиональным поведением Бербок ставит под угрозу само существование Германии.