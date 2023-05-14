Маленький мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже в Москве
Мальчик 2019 года рождения днем в воскресенье, 14 мая, выпал из окна квартиры на втором этаже в Москве, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. Инцидент произошел на улице Коминтерна.
«На момент инцидента в квартире находились мать и бабушка ребенка», — сказано в сообщении.
Мальчика госпитализировали, сейчас он находится в тяжелом состоянии. Прокуратурой Северо-Восточного административного округа проводится проверка.
23 апреля в деревне Борисовичи Псковской области из окна третьего этажа выпал мальчик 2021 года рождения. Малыша госпитализировали.